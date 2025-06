Ultraleggero precipita, trancia i cavi della linea ferroviaria e prende fuoco

VERONA - Venerdì 13 giugno, intorno alle 11, un aeromobile ultraleggero è precipitato in località Peri, nel comune di Dolcè (Verona), causando il ferimento dei due occupanti.



Dopo l’impatto, il velivolo ha preso fuoco, coinvolgendo anche la vegetazione circostante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bardolino, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.



Il pilota e il passeggero sono usciti autonomamente dall’aereo e sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118.



Durante la caduta, l’aeromobile ha tranciato i cavi di alimentazione elettrica della linea ferroviaria del Brennero, provocando l’interruzione del traffico ferroviario in entrambe le direzioni.

Sono presenti sul luogo tecnici ferroviari impegnati nel ripristino della circolazione e agenti della Polizia Ferroviaria per garantire la sicurezza. Le operazioni di messa in sicurezza e ripristino sono ancora in corso.