Ultraleggero precipita, muore il pilota

BOLZANO - Venerdì 13 giugno, nei boschi di Santa Maria, vicino a Dobbiaco in alta Val Pusteria, un elicottero ultraleggero è precipitato causando la morte del 59enne pilota tedesco U.W.. Il velivolo stava viaggiando in coppia con un altro ultraleggero diretto verso l’Italia quando i due mezzi si sono toccati in volo. A seguito del contatto, uno dei due elicotteri è caduto al suolo mentre l’altro è riuscito a compiere un atterraggio di emergenza.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Dobbiaco, Santa Maria e Valle San Silvestro, il soccorso alpino, la Guardia di Finanza e il servizio di assistenza spirituale d’emergenza. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza antincendio e hanno supportato le operazioni di recupero. Il medico d’urgenza ha potuto solo constatare il decesso del pilota.



Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora da chiarire, ma il contatto tra i due elicotteri sembra essere la causa scatenante della tragedia.