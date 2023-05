Ultraleggero caduto, svolta nell'autopsia: attesa per i risultati

UDINE - Si è svolta mercoledì l'autopsia sul corpo di Alessio Ghersi, il pilota delle Frecce Tricolori morto assieme al manager milanese Sante Ciaccia, in un incidente aereo mentre si trovavano a bordo di un ultraleggero, in Friuli, ai cui comandi c'era l'ufficiale dell'Aeronautica. Lo ha confermato all'ANSA il Procuratore di Udine, Massimo Lia. "Per conoscere le risultanze - ha spiegato - ci vorranno dei giorni anche perché le vittime dell'incidente erano semi-carbonizzate, circostanza che rende il lavoro del medico legale ancora più ostico". Quanto al nullaosta per la sepoltura, la Procura lo concederà non appena ci saranno le condizioni burocratiche e i vari aspetti legati agli accertamenti dell'inchiesta lo permetteranno: "Abbiamo già reso noto all'Aeronautica che i documenti saranno firmati quanto prima - ha ricordato Lia -, ma al momento non siamo in grado di stabilire se ciò avverrà in serata o nella giornata di domani". Nella sede del Secondo stormo, a Rivolto, si stanno attendendo sviluppi per organizzare le esequie assieme ai congiunti delle due vittime dell'incidente aereo. (