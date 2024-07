Ultima cena Queer, a Parigi l'oro delle polemiche

PARIGI - Divampano le polemiche a Parigi dopo l'Ultima cena con le drag queen presentata nella cerimonia di apertura dei Giochi. I vescovi francesi parlano di "scene che deridono e scherzano sul cristianesimo". Per il vescovo di San Francisco si tratta di bestemmie contro la religione cristiana e di fondamentalismo. Per Mons. Paglia, l'ideale di fraternità infangato da blasfemia e per i vescovi italiani, 'quell'ultima cena tradisce l'anima olimpica'. Anche le destre contro i Giochi. Salvini dice: 'Francesi squallidi' con lui Orban-Wilders, i cristiani offesi. 'Non volevo essere sovversivo - ribatte l'ideatore della cerimonia Thomas Jolly - ma in Francia abbiamo il diritto di amarci, come vogliamo e con chi vogliamo''. E per Oliviero Toscani, 'intorno alla cerimonia di Parigi solo polemiche strumentali'.