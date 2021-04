Ulss2, il dottor Stefano Formentini nuovo direttore sanitario

TREVISO - Stefano Formentini sarà il nuovo direttore sanitario dell’Ulss 2 Marca trevigiana.



Formenti, 58 anni, si è laureato nel 1990 in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Padova, ha conseguito la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Epidemiologia e Sanità Pubblica presso l’Università degli Studi di Trieste nel 1995, in Psicologia Clinica e Psicoterapia all’Università Pontificia Salesiana di Roma nel 2002 e in Medicina Legale all’Università degli Studi di Udine, nel 2007.



bbFigura conosciuta nell’Ulss trevigiana dove ha svolto il ruolo di direttore della direzione medica dell’ospedale di Treviso, ma la sua attività professionale, nella Marca trevigiana inizia nell’agosto del 1996, all’ospedale di Conegliano, in direzione medica ospedaliera. Dal 1° giugno 2001 al 20 giugno 2004 ha prestato servizio presso la direzione medica dell’ospedale di Vittorio Veneto; dal 1° luglio 2004 ha avuto l’incarico di responsabile della unità operativa semplice (UOS) Presidio ospedaliero di Vittorio Veneto e dal 1° febbraio 2007 al 30 aprile 2008 dell’unità operativa semplice a valenza dipartimentale (UOSD) direzione medica di ospedale a Conegliano. Dal 1° maggio 2008 al 17 luglio 2016 ha ricoperto il ruolo di direttore medico dell’Ospedale di Cittadella. Dal 18 luglio 2016 ad oggi ha rivestito il ruolo di direttore della funzione ospedaliera.



Dal 1° gennaio 2021 è direttore del dipartimento strutturale delle direzioni mediche di Treviso e Oderzo.



“La sua professionalità sarà una risorsa preziosa in questo difficile periodo- – dichiara il direttore generale, Francesco Benazzi – Un sentito ringraziamento va al dottor Livio Dalla Barba che mi ha affiancato con competenza e preparazione dal settembre del 2019, aiutandomi a gestire il difficile periodo della pandemia”.



A prendere il posto di Formentini, alla guida della direzione medica di Treviso sarà il dottor Michelangelo Salemi.