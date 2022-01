Ufo, in provincia di Treviso record di avvistamenti

TREVISO - Nel 2021 la provincia di Treviso ha segnato il record di segnalazioni di avvistamenti Ufo. Lo dicono i numeri raccolti dal Centro Ufologico Nazionale per l’anno 2021, che qualche girono fa ha pubblicato i dati degli avvistamenti di “oggetti volanti non identificati”.



Le segnalazioni pervenute al servizio Ufoline, sono infatti 276, con una diminuzione del 38% rispetto all’anno precedente. Ben 13 avvistamenti arrivano dalla provincia di Treviso.“Di queste - spiega il Centro ufologico nazionale - 166 sono testimonianze di avvistamenti di oggetti volanti non identificati, mentre le altre segnalazioni non sono state considerate rilevanti per insufficienza di dati”. Le regioni con più segnalazioni sono il Veneto con 26, di cui la metà arriva dalla Marca, la Lombardia con 24 e il Lazio con 15. Si pensi che in tutta la regione Toscana sono state fatte 13 segnalazioni, tanto quante quelle arrivare dalla nostra Provincia.

Ma cosa viene segnalato al Cun? Il 30% delle segnalazioni arriva da avvistamenti dei satelliti Starlink, il 28% luci notturne non identificate ad alta quota; il 9% riflessi per errori fotografici o video, il 7% sono aerei scambiati per Ufo, il 6% lanterne cinesi o palloncini giocattolo e ancora luci, stelle o pianeti.