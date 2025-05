Udinese, si chiude un'era: società pronta a passare a un fondo americano

UDINE - L’Udinese Calcio si appresta a voltare pagina dopo quasi quattro decenni di gestione da parte della famiglia Pozzo. Secondo fonti vicine al club, è ormai definito l’accordo per la cessione della maggioranza delle quote a un fondo d’investimento statunitense con sede a New York, per una cifra stimata intorno ai 150 milioni di euro.



La firma ufficiale dell’intesa è attesa per il 7 giugno, mentre il passaggio operativo delle quote sarà effettivo dal 1° luglio, in concomitanza con l’inizio della stagione sportiva 2025/26. La famiglia Pozzo manterrà una quota minoritaria e un ruolo di rilievo nella nuova governance, fungendo da ponte tra il nuovo assetto societario e il territorio friulano.



La gestione Pozzo, iniziata nel 1986 con l’acquisto del club da parte di Giampaolo Pozzo, ha rappresentato una delle più longeve e significative nel calcio italiano, con traguardi importanti come la partecipazione alla Champions League, la vittoria della Coppa Intertoto e la valorizzazione di numerosi talenti internazionali.

La notizia della cessione ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi bianconeri, divisi tra scetticismo per la perdita di un’identità territoriale e un cauto ottimismo per una possibile rinascita sportiva. Alcuni fan manifestano preoccupazione per il passaggio a mani straniere, mentre altri auspicano un rilancio che possa portare l’Udinese a nuove ambizioni. Con questa operazione si conclude un’epoca storica per il calcio friulano, aprendo una nuova fase che vedrà protagonisti investitori internazionali e una gestione rinnovata.