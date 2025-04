Udinese-Milan: clima teso e striscione offensivo contro Maignan

UDINE - Il ritorno del Milan a Udine per la sfida di venerdì sera contro l’Udinese è segnato da un nuovo episodio controverso. Nella notte, nei pressi del Bluenergy Stadium, è stato affisso uno striscione offensivo contro il portiere rossonero Mike Maignan, con la scritta "Maignan uomo di m...". Lo striscione è stato rimosso poco dopo, ma il gesto ha riacceso le tensioni tra le due tifoserie.



La rivalità tra Maignan e una parte degli ultras friulani risale a gennaio 2024, quando il portiere francese fu vittima di insulti razzisti durante una partita al Bluenergy Stadium. Quattro tifosi furono identificati grazie alle telecamere di sorveglianza e sanzionati con un Daspo di cinque anni, mentre la giustizia sportiva impose la chiusura della Curva Nord per due gare casalinghe. Gli ultras accusano Maignan di aver etichettato come razzista l’intera curva.



Nonostante le condanne e i provvedimenti presi in passato, il clima resta teso. Milan e Udinese si preparano a una sfida che potrebbe essere influenzata dalle polemiche extracampo. Il club friulano ha ribadito in più occasioni la sua posizione contro ogni forma di discriminazione, ma episodi come quello dello striscione continuano a gettare ombre sul calcio italiano.

LEGGI ANCHE