Udinese in campo con il lutto al braccio per Bruno Pizzul

UDINE – L'Udinese renderà omaggio a Bruno Pizzul, storico giornalista sportivo e voce della Rai, scomparso ieri all’età di 86 anni. In occasione della sfida di Serie A contro la Lazio, lunedì sera all'Olimpico, la squadra friulana scenderà in campo con il lutto al braccio. Prima di diventare il simbolo delle telecronache calcistiche italiane, Pizzul aveva vestito anche la maglia dell'Udinese, dovendo però interrompere la carriera da calciatore per un grave infortunio al ginocchio. Negli anni ha mantenuto un legame speciale con il club bianconero, di cui era tifoso e collaboratore.



Il patron dell'Udinese, Gianpaolo Pozzo, lo ha ricordato con commozione: «Bruno è stato un'icona del Friuli, un gigante del giornalismo italiano. Non dimenticheremo mai la sua voce e la sua passione per i nostri colori. Mandi, Bruno».

