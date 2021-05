Udine, doppio intervento per escursionisti in difficoltà

VERZEGNIS (UDINE) - Un uomo del 1961 di Pagnacco è stato soccorso nel pomeriggio da una squadra di tecnici della stazione di Forni Avoltri e dai soccorritori della Guardia di Finanza dopo essere caduto in un rio nel tentativo di recuperare il.proprio cane che era sceso fino all'acqua.



L'infortunio è accaduto a Pusea di Verzegnis non lontano dalla strada e ha comportato una probabile frattura al.polso dell'uomo che non riusciva più a risalire dal rio.



È stato lui stesso a chiamare il Nue 112. I tecnici hanno sistemato una corda di sicurezza per recuperarlo e consegnarlo poco dopo all'ambulanza.



A Pontebba, nella tarda mattinata, nella palestra di roccia del Rio degli Uccelli dedicata dagli alpini al Tenente Ferrante di Ruffano, dove più volte si sono verificati episodi simili, un uomo del 1974 di Catania si è trovato in difficoltà lungo la ferrata stessa, sentendosi troppo stanco per proseguire.



L'amico che lo accompagnava nel percorso è riuscito a uscire dalle difficoltà per chiamare i soccorsi cercando un punto in cui il telefono aveva campo.



Fortunatamente poco lontano c'erano due tecnici del Soccorso Alpino che sono riusciti a raggiungerlo e ad aiutarlo conducendolo fuori dalle difficoltà. Non è stato dunque necessario far arrivare l'elisoccorso che in un primo tempo era stato allertato.