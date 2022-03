Ucraina: Veneto, attivi punti tampone e assistenza profughi

VENEZIA - E' in moto la macchina della sanità della Regione Veneto per fornire assistenza ai profughi che iniziano a giungere dall'Ucraina. I tecnici dell'Area Sanità e Sociale, in contatto con il presidente Luca Zaia e l'assessore alla sanità, Manuela Lanzarin, stanno monitorando la situazione e due circolari contenenti "indicazioni operative per l'assistenza sanitaria e le misure di sanità pubblica per le persone provenienti dall'Ucraina", sono state inviate alle Ulss del territorio.

Vi si evidenzia la necessità di attuare misure tempestive ed efficaci, considerando le necessità di salute della singola persona, i rischi individuali e la situazione epidemiologica internazionale, con particolare riferimento alla pandemia da Covid-19, e si invitano le Aziende Sanitarie a collaborare al massimo con gli Enti e le Associazioni operanti sul proprio territorio.

Considerato che le prime persone provenienti dall'Ucraina sono già presenti sul territorio, ospiti di amici, famigliari, conoscenti, la nota alle Ulss indica la possibilità per queste persone di presentarsi spontaneamente per la presa in carico e per le misure di sanità pubblica necessarie. Operativamente, si è deciso di individuare i Punti tampone e gli Hub Vaccinali come punto di riferimento per chi si presenta spontaneamente.

Qui riceverà le prime misure anti-Covid (per esempio tampone ed eventuale vaccinazione), la programmazione delle successive prestazioni di sanità pubblica, l'informazione per l'accesso ai percorsi di assistenza in caso di necessità sanitarie urgenti come, ad esempio, una gravidanza o una malattia acuta.