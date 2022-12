Ucraina, truppe Russia avranno diritto a congelamento sperma gratis

RUSSIA - I cittadini russi che hanno preso parte alla mobilitazione parziale in Ucraina hanno il diritto di congelare gratuitamente il loro sperma nelle banche del seme. Lo ha annunciato Igor Trunov, presidente dell'Unione russa degli avvocati, all'agenzia di stampa Tass. Trunov ha spiegato che il ministero russo della Salute ha accolto la sua richiesta di assistenza finanziaria al piano, ovvero "ha concesso la possibilità di un sostegno finanziario dal bilancio federale per la conservazione e lo stoccaggio gratuito di cellule germinali (spermatozoi) per i cittadini mobilitati per partecipare all'operazione militare speciale per il 2022-2024".