Ucraina: studenti occupano il liceo per la pace

VENEZIA - Gli studenti del liceo Foscarini di Venezia hanno occupato l'istituto, oggi, insieme ai rappresentanti di istituto e alla Rete degli Studenti Medi in segno di solidarietà ai civili vittime della guerra in Ucraina, chiedere una riforma della scuola, chiedere radicali cambiamenti rispetto a maturità e PCTO sono solo alcuni dei temi più significativi della protesta.

"Come studenti ci siamo chiesti in che modo avremmo potuto mandare un segnale forte di protagonismo dopo due anni di pandemia in cui di giovani si è parlato tanto senza però parlare con noi - dicono -.

Abbiamo deciso di occupare per dimostrare che siamo in grado di utilizzare e stravolgere gli spazi e i tempi delle nostre scuole per rispondere a quelle necessità e a quei lati di formazione e partecipazione a cui la scuola troppo spesso non riesce a dare risposta". "Oggi ci riprendiamo i nostri spazi e il tempo delle lezioni per discutere insieme di quanto sta accadendo - aggiungono -, il liceo è occupato dagli studenti ma il segnale che vogliamo lanciare tocca tutta la città: proprio per questo durante i giorni di occupazione il liceo sarà aperto a tutta la cittadinanza con una raccolta beni in solidarietà al popolo ucraino, invitiamo chiunque voglia contribuire a venire a trovarci".