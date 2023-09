Ucraina. Stampante 3D per riparare armamenti e camion

UCRAINA - Gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina un modello industriale di stampante in 3D per produrre pezzi di ricambio per armamenti e camion. Lo ha annunciato il sottosegretario americano alla Difesa Bill LaPlante, citato dalla Cnn. La stampante è grande come un camion e, secondo LaPlante, rappresenta una svolta per la rapidità con la quale l'esercito ucraino potrà riparare mezzi di trasporto militari e armamenti. I tecnici ucraini hanno completato la settimana scorsa il necessario addestramento per l'uso della stampante 3D, che coinvolge anche esperti americani collegati da remoto in una sorta di "tele-manutenzione".