Ucraina: sindaco Jesolo, pronti ad accogliere i profughi

JESOLO - "Non conosciamo quale sarà l'evoluzione del conflitto scoppiato in Ucraina in seguito all'attacco dell'esercito russo, ma di certo centinaia di migliaia di persone in fuga dalle loro abitazioni avranno bisogno di un aiuto e accoglienza. Molti di loro stanno raggiungendo l'Italia, in alcuni casi perché qui hanno parenti o amici.

Dobbiamo essere pronti ad accogliere queste persone": lo dichiara il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia.



L'amministrazione, spiega, "si è già attivata intessendo relazioni con autorità e associazioni che stanno cercando di gestire, in questo momento complesso, lo spostamento di singole persone o intere famiglie, garantendo anche la sicurezza dal punto di vista sanitario.

Il nostro Ufficio Servizi Sociali si sta già dedicando a queste situazioni, mettendosi in contatto con i cittadini ucraini e russi che vivono e lavorano nella nostra città così da capire quali siano le situazioni nei loro paesi natale, con i propri familiari, e la previsione è che i bisogni cresceranno con il passare dei giorni".