Ucraina, sindaco di Verona: "Oggi il primo Tir di aiuti per Leopoli"

VERONA - "Oggi partirà da Verona il primo Tir per Leopoli, con merci da Verona, dai comuni della provincia, della regione e fuori regione, in una gara di solidarietà che è incredibile".

Lo ha affermato il sindaco della città scaligera, Federico Sboarina, intervenendo all'inaugurazione della fiera Let Expo. Ricordando che la città veneta ha dato disponibilità di essere hub nazionale per gli aiuti dal Nord Italia per la popolazione ucraina, Sboarina ha aggiunto che "in Quadrante Europa abbiamo aziende di trasporto che hanno dato la disponibilità di mezzi e magazzini, per stoccare tonnellate di merce per l'Ucraina che continuano ad arrivare.

Tutto questo è una grande gara di solidarietà per cui mi sento di ringraziare tutti gli attori che vi partecipano", ha concluso.