Ucraina: sindacati, Ferriere Nord ferma lavorazioni a caldo

TRIESTE - "Ferriere Nord - Gruppo Pittini di Osoppo (Udine), con una decisione tanto improvvisa quanto destabilizzante, stamattina, tramite convocazione della Rsu, ha comunicato il blocco immediato degli impianti a caldo in tutti gli stabilimenti in Italia, quindi ad Osoppo, Verona e Potenza". Lo rendono noto le segreterie provinciali e regionali di Fim, Fiom e Uilm.



"L'aumento dei costi energetici (si parla di un + 297%) ha messo in crisi il settore metalmeccanico energivoro qual è una azienda siderurgica - spiegano le sigle sindacali - la situazione internazionale con l'escalation che ha portato la Russia all'invasione dell'Ucraina ha finito per dare il colpo di grazia al settore. Ferriere Nord ha iniziato l'iter che porterà al blocco impianti tramite lo spegnimento dei forni e la conseguente gestione dei lavoratori tramite permessi aziendali".



I sindacati informano che lunedì pomeriggio si avranno maggiori informazioni "sulla situazione e sull'eventuale utilizzo di ammortizzatori sociali per cercare di gestire una situazione che potrebbe avere risvolti drammatici nel futuro". Le segreterie sindacali provinciali e regionali hanno informato quelle nazionali - conclude la nota - per "poter condividere un tavolo a livello di gruppo e definire il percorso a tutela delle maestranze e del prosieguo aziendale".