Ucraina, la Russia usa tank di 70 anni fa

RUSSIA - La Russia ha iniziato a prelevare dai depositi vecchi tank T-54/55 costruiti negli anni '40 e '50, per poi mandarli al fronte in Ucraina. Lo riferisce il sito investigativo russo indipendente Conflict Intelligence Team (Cit), rilanciato da Ukrainska Pravda. Cit riferisce di aver ottenuto immagini del trasporto via treno di tank provenienti dall'estremo oriente russo.

"Abbiamo stabilito che il treno filmato è recentemente partito dalla città di Arsenyev, nella regione di Primorsky, dove si trova la 129esima base di stoccaggio e riparazione dei tank", viene precisato. I nuovi mezzi, si fa per dire, vengono mobilitati mentre dall'altra parte l'esercito dell'Ucraina si appresta a ricevere forniture molto più moderne dai paesi occidentali. Kiev attende i tank Leopard di fabbricazione tedesca che verranno garantiti dalla Germania e dai paesi autorizzati da Berlino a trasferire i mezzi acquistati in passato. Gli Stati Uniti, invece, invieranno i tank Abrams: con ogni probabilità, Washington non manderà le versioni più moderne dei potentissimi mezzi, nell'ambito di un'operazione che consentirà di ridurre i tempi di consegna.