Ucraina-Russia, il dubbio degli italiani: "Putin ha attaccato?"

RUSSIA - "La Russia ha attaccato l'Ucraina?". Dopo news, indiscrezioni e 'ultime notizie' sull'imminente possibile conflitto, il dubbio sull'effettivo inizio della guerra tra Russia e Ucraina resta negli italiani. Che infatti hanno posto questa domanda a Google, con un picco impressionante del +2.250%. In termini di interesse di ricerca, il presidente russo Putin è costantemente più cercato del presidente americano Joe Biden.

A svelarlo è una ricerca di AvantGrade.com, agenzia di Seo & digital marketing, che ha analizzato i trend di ricerca su Google negli ultimi 7 giorni. Il picco di ricerca si è registrato in concomitanza con il discorso di Putin, che in diretta tv ha riconosciuto l'indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine di Lugansk e Donetsk, le due regioni del Donbass.

Ucraina e Russia sono molto cliccate in rete con un curioso doppio fronte nord-sud: il maggiore interesse per l'Ucraina si registra in Friuli Venezia Giulia, mentre la regione più attiva nelle ricerche sulla Russia è la Campania seguita da Sicilia e Puglia. Tra le altre ricerche frequenti su Google relative alla guerra, svettano anche "bombardamento Ucraina" (+1.850%) e ricerche correlate al presidente russo Putin che ha fatto registrare un'impennata clamorosa su "Putin riconosce", "Putin riconosce Donbass" e "Discorso Putin diretta". Non si registrano invece particolari picchi di ricerca sul premier ucraino, Volodymyr Zelensky.

"Gli italiani non hanno capito cosa sta realmente succedendo tra Russia e Ucraina e in caso di dubbio si rivolgono a Google - commenta Ale Agostini, Ceo di Avantgrade.com - L'incertezza nasce sia dai rumors americani che di continuo prevedevano l'imminente attacco della Russia, sia dalla tattica di Putin di riconoscere l'indipendenza del Donbass. Sorprende il tono colloquiale con cui le persone fanno ricerche su Google".