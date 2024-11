Ucraina, Russia attacca infrastrutture elettriche: blackout in diverse regioni

Massiccio attacco con missili e droni su larga scala contro l'Ucraina da parte della Russia, che ha preso di mira le infrastrutture energetiche. L'aeronautica militare ucraina ha annunciato un allarme aereo a livello nazionale dopo aver avvertito che Mosca aveva lanciato sette bombardieri strategici Tu-95 si legge su kyivindependent.com. Sono state segnalate esplosioni in diverse città, tra cui Kiev, Charkiv, Mykolaiv, Odesa, Lutsk e Rivne. Funzionari locali hanno riferito di attacchi anche negli oblast di Sumy e Volyn.



Blackout in diverse regioni, un milione di persone senza elettricità



Come si legge sulla Cnn, questi attacchi hanno provocato blackout in diverse regioni, dove sono state interrotte le forniture di riscaldamento, acqua ed elettricità e gli ospedali funzionano con l'energia dei generatori. L'aeronautica ucraina ha reso noto di aver intercettato la notte scorsa 79 missili e 35 droni russi lanciati nel corso del massiccio attacco russo, che ha causato danni tali da lasciare un milione di persone nel Paese senza elettricità. In totale, la Russia ha lanciato 91 missili e 97 droni, ha annunciato la Difesa aerea su Telegram.



"Ancora una volta, il settore energetico è sotto un massiccio attacco nemico. Attacchi alle strutture energetiche si stanno registrando in tutta l'Ucraina", ha affermato German Galushchenko in un post su Facebook, aggiungendo che l'operatore della rete elettrica nazionale ha "urgentemente introdotto interruzioni di corrente di emergenza". Ukrenergo, l'operatore di rete statale, ha annunciato blackout di emergenza in diverse regioni nel tentativo di salvaguardare il sistema energetico dall'assalto russo.



Anche il popoloso quartiere Kyivskyi di Kharkiv è stato colpito da un missile durante l'attacco mattutino, ha dichiarato il governatore regionale Oleh Syniehubov. Non sono state segnalate vittime e i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto.



Zelensky: "Usate bombe a grappolo contro infrastrutture, escalation spregevole



Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver colpito le infrastrutture energetiche con bombe a grappolo, di fatto 'minando' questi siti e complicando gli interventi per ripararli, una escalation - ha denunciato - "spregevole".



"Queste munizioni a grappolo complicano notevolmente il compito dei nostri soccorritori e degli ingegneri che devono porre riparo agli attacchi, e questa è un'escalation assolutamente spregevole delle tattiche terroristiche russe", ha sottolineato il presidente ucraino sui social, ribadendo che il suo Paese ha bisogno di "sistemi di difesa aerea subito".