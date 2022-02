Ucraina-Russia, "è guerra": ecco le ultime notizie

RUSSIA - La Russia ha dato inizio all'invasione dell'Ucraina. News su esplosioni nella capitale Kiev. Le prime reazioni da Usa e Europa: "Guerra senza giustificazioni". Le ultime notizie di oggi, 24 febbraio.

ORE 8.09 - "A nome dell'umanità, ritiri le truppe in Russia, non permettiamo che scoppi la peggiore guerra dall'inizio del secolo". Questo l'appello del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres al presidente russo Vladimir Putin. ORE 8.06 - Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko riunisce i vertici militari. L'agenzia BelTa dà notizia di una imminente "riunione straordinaria" dopo un colloquio telefonico alle prime ore di questa mattina tra Lukashenko e Vladimir Putin durante il quale il presidente russo "ha informato" il leader della Bielorussia "riguardo la situazione al confine con l'Ucraina e in Donbass".

ORE 8.05 - "Questo è un atto di guerra, un attacco alla sovranità ed all'integrità territoriale dell'Ucraina, una enorme violazione dello Statuto dell'Onu e delle norme fondamentali e dei principi del diritto internazionale". Lo ha denunciato in un psot su Facebook il portavoce del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. ORE 8 - Cinque velivoli e un elicottero russi abbattuti. Lo fanno sapere le forze armate ucraine.

ORE 7.59 - ''La Francia condanna con fermezza la decisione della Russia di fare la guerra all'Ucraina. La Russia deve mettere fine immediatamente alle operazioni militari''. Lo ha scritto su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron. ''La Francia è solidale con l'Ucraina. Siamo a fianco degli ucraini e agisce con i suoi partner e gli alleati per mettere fine a questa guerra'', ha aggiunto.

ORE 7.58 - Le truppe russe hanno attaccato l'Ucraina dalla Bielorussia. "Alle 5 circa, il servizio di confine ucraino nell'area con la Federazione russa e con la Repubblica di Bielorussa è stato attaccato dalle truppe russe sostenute dalla Bielorussia", ha riferito lo stesso Servizio, secondo cui gli attacchi sono avvenuti nelle regioni di Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Zhytomyr, ai confini orientali e settentrionali. "Gli attacchi - prosegue ancora il servizio - sono avvenuti anche dalla parte della Repubblica autonoma di Crimea".

ORE 7.57 - "Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che stanno piangendo i propri cari. L’Italia sia come sempre al fianco di Europa e Stati Uniti in nome della libertà e dei valori". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.

ORE 7.54 - ''Condanniamo l'aggressione militare senza precedenti della Russia contro l'Ucraina. Deve ritirare le sue forze armate e rispettare pienamente l'integrità territoriale dell'Ucraina. I leader della Ue discuteranno e adotteranno rapidamente ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia. La Ue è con l'Ucraina''. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

ORE 7.54 - Le forze russe stanno bombardando l'Ucraina orientale, ma la situazione è "sotto controllo". Lo ha scritto su Facebook lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine. ORE 7.50 - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha ''chiesto al presidente russo Vladimir Putin di fermare la guerra immediatamente''. Su Twitter ha spiegato che ''oggi i leader europei si riuniranno per decidere ulteriori misure contro gli atti illegali della Russia e in sostegno dell'Ucraina''. ''Ho parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per condannare nel modo più forte possibile l'aggressione ingiustificata su larga scala contro l'Ucraina e per esprimere la nostra forte solidarietà con l'Ucraina'', ha inoltre scritto Michel. ORE 7.43 - Una "coalizione anti-Putin" per "costringere la Russia alla pace". Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti, con Olaf Scholz, Charles Michel, Andrzej Duda e Boris Johnson. Fermare immediatamente Putin e la guerra contro l'Ucraina e il mondo! Costruire una coalizione anti-Putin - scrive - Sanzioni immediate, difesa e sostegno finanziario all'Ucraina. Chiudere lo spazio aereo. Il mondo deve costringere la Russia alla pace".

ORE 7.41 - ''Una violazione del diritto internazionale''. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha condannato sui social l'operazione militare russa in Ucraina. ''L'Italia è a fianco del popolo ucraino, insieme ai partner Ue e atlantici'', ha aggiunto. ''L'operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell'Ucraina, che l'Italia condanna con fermezza'', ha scritto ancora.

ORE 7.40 - "Sono inorridito dagli eventi terribili in Ucraina. Ho parlato con il presidente Zelenskyy per discutere dei prossimi passi. Il presidente Putin ha scelto la strada dello spargimento di sangue e della distruzione lanciando questo attacco non provocato all'Ucraina. Il Regno Unito e i nostri alleati risponderanno con decisione". Così su Twitter il premier britannico Boris Johnson.

ORE 7.36 - "Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione". E' la dichiarazione del presidente del Consiglio Mario Draghi dopo l'attacco russo all'Ucraina.

ORE 7.33 - Le guardie di frontiera ucraine non stanno resistendo all'avanzata delle truppe russe. Lo ha scritto il ministero della Difesa di Kiev in una nota. Il ministero ha anche smentito che Mosca abbia perso un aereo militare a causa dell'offensiva ucraina.

ORE 7.24 - Joe Biden ha condannato "l'attacco non provocato e ingiustificato delle forze militari russe" contro l'Ucraina in un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymr Zelensky. In una dichiarazione Biden spiega di aver parlato con Zelensky dei prossimi passi degli Usa e degli alleati contro la Russia, incluse "sanzioni severe". Zelensky, fa sapere la Casa Bianca, ha chiesto a Biden di sollecitare i leader mondiali a "parlare chiaramente contro la palese aggressione del presidente Putin". "Continueremo a fornire sostegno e assistenza - conclude la dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca - all'Ucraina e al popolo ucraino".

ORE 7.12 - L'Ucraina impone la legge marziale. Lo ha annunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Cari cittadini ucraini, oggi il presidente Putin ha annunciato l'avvio di un'operazione militare speciale nel Donbass. La Russia ha compiuto attacchi contro le nostre infrastrutture militari", ha detto Zelensky sul suo profilo Facebook, aggiungendo che - riporta l'agenzia Unian - "impone la legge marziale".

ORE 6.54 - Il presidente americano Joe Biden ha denunciato l' "attacco non provocato e ingiustificato" della Russia contro l'Ucraina e come Putin abbia "scelto una guerra premeditata che porterà a una catastrofica perdita di vite umane e sofferenze umane". "Le preghiere del mondo intero sono per il popolo dell'Ucraina - afferma in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca - che subisce un attacco non provocato e ingiustificato da parte delle forze militari russe". "Solo la Russia è responsabile della morte e della distruzione che questo attacco porterà e gli Stati Uniti e i loro alleati e partner risponderanno in modo unito e incisivo. Il mondo riterrà responsabile la Russia".

ORE 6.02 - Vladimir Putin ha lanciato con una dichiarazione in tv un' "operazione militare speciale" in Ucraina ordinando ufficialmente il dispiegamento di militari della Russia nelle regioni di Donetsk e Luhansk. Esplosioni sono state segnalate nella capitale Kiev e in varie città del Paese. "Ho deciso per un'operazione militare speciale", ha detto Putin. L'obiettivo dichiarato è "proteggere la popolazione che per otto anni è stata soggetta a maltrattamenti e genocidio".