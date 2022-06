Ucraina, Putin: "L'obiettivo dell'operazione è liberare il Donbass"

MONDO - Gli obiettivi dell'operazione militare speciale in Ucraina sono, secondo Vladimir Putin, liberare il Donbass, difendere i residenti della regione, e "creare le condizioni che garantiranno la sicurezza della Russia".

Il Presidente russo, al termine della sua visita ad Ashgabat, dove si è recato per il Vertice del Mar Caspio, ha ribadito che l'operazione prosegue "in modo calmo e cadenzato, le forze militari avanzano e raggiungono i punti di destinazione assegnati loro come obiettivo" e che quindi "tutto procede come pianificato".

"Non c'è alcun bisogno di fissare una data per il completamento dell'operazione. Non parlo mai di questo, dal momento che così è la vita reale, non va bene confinarla in scadenze", dice Putin citato dall'agenzia Tass, salvo poi precisare che tale data "è legata all'intensità delle operazioni di combattimento, che a loro volta sono legate alle vittime potenziali". "La cosa più importante a cui pensare è a proteggere la vita dei nostri ragazzi laggiù", ha sottolineato.