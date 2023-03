Ucraina, principe William a sorpresa in Polonia incontra militari Gb

POLONIA - Visita a sorpresa in Polonia del principe William, che si è recato nelle le basi militari di Rzeszow, vicino al confine con l'Ucraina, per "ringraziare personalmente le truppe britanniche e polacche che lavorano in stretta e cruciale collaborazione" per contrastate l'aggressione russa. Tenuta segreta per motivi di sicurezza fino a quando il principe del Galles non ha lasciato la base, la missione è stata la più vicina al terreno di guerra di un membro della famiglia reale britannica. Il principe William, come riporta Sky News, ha incontrato il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak e le truppe della Forza di difesa territoriale polacca per conoscere il sostegno che stanno fornendo e lodare la loro "passione" e "determinazione a difendere le nostre libertà condivise". Il principe ha anche espresso apprezzamento per la risposta umanitaria della Polonia, dicendo che "avete aperto i vostri cuori tanto quanto le vostre case". William ha poi incontrato i soldati britannici e ascoltato le loro esperienze. Atterrato a Varsavia, l'erede al trono britannico ha detto che ''è fantastico tornare in Polonia'', dove era stato in visita con la moglie nel 2017. E ha aggiunto che ''le nostre nazioni hanno forti legami. Attraverso la nostra cooperazione a sostegno del popolo ucraino e della sua libertà, che sono anche libertà nostre e vostre, questi legami vengono ulteriormente rafforzati".