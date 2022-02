Ucraina, Patriarcato di Venezia: 30 posti letto per i primi arrivi

VENEZIA - Il Patriarcato di Venezia, attraverso la Caritas Diocesana, è in stretto contatto con la Prefettura e il Comune per strutturare la rete di accoglienza dei cittadini ucraini che stanno raggiungendo l'Italia.

"Siamo in attesa che la Prefettura di Venezia trasmetta indicazioni più precise dopo il tavolo tecnico che si è svolto stamane - viene detto in una nota -. Nel frattempo, abbiamo già individuato in alcune strutture diocesane una trentina di posti per le prime accoglienze di emergenza". Le parrocchie o le altre realtà ecclesiali che ritenessero di poter mettere a disposizione dei locali idonei per l'accoglienza di persone negli spazi parrocchiali, o eventualmente anche presso famiglie, possono già segnalare la loro disponibilità alla Caritas Diocesana (segreteria.caritas@patriarcatovenezia.it). "Occorre tener conto che probabilmente si tratterà di accoglienze di medio periodo (6-12 mesi) e che i luoghi di accoglienza devono essere idonei - conclude il documento - per il pernottamento ed, eventualmente, anche per la vita quotidiana delle persone ospitate".

COLLETTA STRAORDINARIA. "Ci apprestiamo a vivere con intensità e partecipazione il prossimo Mercoledì delle Ceneri - 2 marzo - come giornata di preghiera, di digiuno e di grande unanime invocazione che Papa Francesco ha indetto per la pace in Ucraina. In tale circostanza in tutte le parrocchie del Patriarcato di Venezia sarà proposta una colletta straordinaria da raccogliere nelle celebrazioni liturgiche. Le offerte raccolte andranno versate nello stesso conto corrente già precedentemente evidenziato".