In Ucraina in moto a portare farmaci in segno di solidarietà

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA) - Dopo un viaggio di 2.500 chilometri, hanno portato 25 chili di medicinali nelle zone in prossimità di Mukachevo, in Ucraina. E' l'impresa di Alice e Mirko, una coppia di Montecchio Maggiore che, con le rispettive moto, ha raggiunto con i farmaci i luoghi della guerra. Sono rientrati ieri, accolti da un centinaio di persone, motociclisti e non. "Grazie ad Alice Zanni e Mirko Tangon per avere portato un pezzo di cuore della nostra Montecchio Maggiore nella martoriata Ucraina - sottolinea la consigliera regionale Milena Cecchetto dell'Intergruppo Lega-Liga Veneta. Mare, montagna, lago o terme: questa coppia di vicentini avrebbe potuto scegliere una qualsiasi metà per il ponte di Pasqua. Loro però hanno scelto di andare nelle zone in prossimità di Mukachevo dove non ci sono spiagge o chalet, dove purtroppo si piange da un anno soltanto per i morti al fronte". Per Cecchetto, "questa coppia di motociclisti di Montecchio sono un orgoglio della città. A Pasqua come in qualsiasi altro giorno dell'anno, il cuore dei veneti non conosce confini quando si tratta di solidarietà".