Ucraina, "missile russo vicino auto Zelensky a Odessa": 5 morti

ODESSA (UCRAINA) - Un missile russo contro il corteo d'auto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Odessa, dove il leader di Kiev si è recato con il premier greco Kyriakos Mitsotakis. "Il 6 marzo il nemico ha preso di mira l'infrastruttura del porto di Odessa. Cinque persone sono state uccise", ha detto il capitano Dmytro Pletenchuk, portavoce della marina ucraina, citato da Ukrainska Pravda."Abbiamo visto l'esplosione. Rendetevi conto con chi abbiamo a che fare. Colpiscono ovunque senza preoccuparsi. So che ci sono state vittime oggi, non so ancora i dettagli. So che qualcuno è morto e qualcuno è rimasto ferito", le parole di Zelensky. Secondo i media greci, sulla base di informazioni riconducibili all'esecutivo di Atene, il missile è caduto non lontano dal corteo presidenziale.

"Il presidente Zelensky e il suo staff ci hanno mostrato e spiegato l'importanza del porto e cosa si sta facendo per ripristinare e rafforzare la rotta marittima ucraina, ha evidenziato quali danni ha subito durante gli attacchi. Abbiamo sentito il suono delle sirene e esplosioni che erano molto vicine a noi. Non abbiamo avuto il tempo di andare in un luogo sicuro, è stata un'esperienza davvero impressionante", le parole di Mitsotakis rilanciate da canali Telegram ucraini.

Secondo i media greci, l'esplosione è avvenuta quando il corteo d'auto della presidenza ucraina si trovava a 150 metri dalla sede della delegazione greca. Nessun membro della delegazione greca è rimasto ferito. La visita di Mitsotakis non era stata annunciata per motivi di sicurezza.

Kiev: attacco non legato a Zelensky

L'attacco missilistico sferrato su Odessa - ha dichiarato Nataliia Humeniuk, portavoce del Comando operativo meridionale dell'esercito ucraino, a Radio Free Europe - e costato la vita a cinque persone, non è stato lanciato dai russi in relazione alla visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis in città.

La rivendicazione dei russi

Mosca rivendica l'attacco di oggi nel porto di Odessa e afferma di aver distrutto un hangar dove veniva realizzati droni navali. "Alle 11.40 ora di Mosca, le forze armate della Federazione russa hanno condotto un attacco missilistico di alta precisione contro un hangar nel porto industriale di Odessa, usato dalle forze armate dell'Ucraina per preparare imbarcazioni senza pilota da combattimento. L'obiettivo dell'attacco è stato raggiunto. L'impianto è stato colpito", ha reso noto il ministero russo della Difesa, citato dall'agenzia stampa Tass. Da parte ucraina non è stato reso noto l'obiettivo colpito.

Bombardato centro commerciale a Nikopol

Forze russe hanno bombardato un grande centro commerciale a Nikopol, provocando un incendio che ha completamente distrutto la struttura di 4mila metri quadri. Per fortuna era chiuso al momento dell'attacco e non ci sono state vittime, riferiscono le autorità locali. Si tratta del sesto shopping center distrutto in un attacco russo dall'inizio della guerra.