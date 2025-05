Ucraina, massiccio attacco a Kiev e nel Donetsk. Ira Zelensky: "Ora più sanzioni a Russia"

Almeno quindici persone sono rimaste ferite durante numerose ondate di esplosioni che hanno scosso Kiev nella notte, durante un massiccio attacco missilistico e con droni russi. Due persone sono rimaste ferite nel distretto di Dniprovsky, mentre altri feriti sono stati curati nel distretto di Sviatoshynsky, ha riferito il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Nel distretto di Solomiansky, è scoppiato un incendio in un edificio di cinque piani e quattro persone hanno riportato una reazione acuta da stress. Almeno due dei feriti sono stati ricoverati in ospedale.



Nel quartiere Obolonskyi di Kiev, un incendio è scoppiato sui balconi di un edificio residenziale di nove piani, hanno riferito le autorità locali. Le prime esplosioni a Kiev sono state segnalate intorno alle 22 di ieri sera, lo stesso giorno in cui Ucraina e Russia hanno avviato il loro più grande scambio di prigionieri, con 390 ucraini rimpatriati.



L'aeronautica militare ucraina ha quindi reso noto di aver abbattuto sei missili balistici e 245 droni durante il massiccio bombardamento russo, diretto principalmente alla capitale Kiev. "La difesa aerea ha abbattuto 6 missili balistici Iskander-M/KN-23 (Kiev) e neutralizzato 245 droni nemici di tipo Shahed", ha dichiarato l'aeronautica militare in una nota.



Dal canto suo, Mosca denuncia che "i sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto nella notte 94 droni ucraini nei cieli della Russia", ha riferito il ministero della Difesa, aggiungendo che ieri sono stati 159 i droni di Kiev intercettati sul territorio russo.



Donetsk, 27 bombardamenti in un giorno: 4 morti

L'esercito russo avrebbe quindi bombardato gli insediamenti nella regione di Donetsk 27 volte nelle ultime 24 ore, uccidendo quattro civili e ferendone otto. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale, Vadym Filashkin, aggiungendo che i raid hanno costretto 118 persone, tra cui 13 bambini, a lasciare l'oblast orientale.



Ucraina sotto attacco, ira Zelensky: "Ora più sanzioni a Russia"

"Ci aspettiamo sanzioni dagli Stati Uniti, dall'Europa e da tutti i nostri partner. Solo ulteriori sanzioni contro settori chiave dell'economia russa costringeranno Mosca al cessate il fuoco", ha commentato intanto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che gli attacchi.



"Con ogni attacco di questo tipo, il mondo diventa sempre più certo che la causa del prolungamento della guerra sta a Mosca", ha aggiunto nel suo post il capo dello Stato Ucraino, sottolineando che Kiev "ha proposto un cessate il fuoco molte volte. È stato tutto ignorato. È chiaro che è necessario esercitare una pressione molto più forte sulla Russia per ottenere risultati e avviare una vera diplomazia".



"È stata una notte difficile per tutta l'Ucraina - ha detto ancora Zelensky - 250 droni d'attacco, la maggior parte dei quali Shahed iraniani, e 14 missili balistici. Le regioni di Odessa, Vinnytsia, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Kiev e Dnipro hanno subito danni. Tutti gli attacchi hanno preso di mira i civili. Ci sono state vittime. Le mie condoglianze alle famiglie e ai loro cari".



"A Kiev si stanno rimuovendo frammenti di missili e droni russi - ha aggiunto - Sono in corso operazioni di soccorso e di emergenza sui luoghi degli attacchi e dell'impatto dei detriti, ovunque siano necessarie. Durante la notte si sono verificati numerosi incendi ed esplosioni in città. Ancora una volta, edifici residenziali, auto e attività commerciali sono stati danneggiati. Purtroppo, si registrano anche dei feriti.