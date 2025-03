Ucraina, massicci raid russi nella notte: Kiev usa per la prima volta jet francesi

Massiccio attacco della Russia sull'Ucraina, che risponde schierando per la prima volta i caccia Mirage 2000 forniti dalla Francia. Secondo quanto riporta Aeronautica militare ucraina, nella notte di oggi, 7 marzo 2025, Mosca ha lanciato un attacco aereo su larga scala contro le infrastrutture energetiche di tutto il Paese, con "67 missili di vario tipo e 194 droni Shaheed".



Le difese aeree di Keiv hanno "intercettato 34 missili e 100 droni, 86 dei quali non hanno raggiunto i loro obiettivi con il contributo di unità missilistiche antiaeree, sistemi di guerra elettronica e gruppi di fuoco mobili. Sono stati coinvolti anche gli aerei F-16 e Mirage-2000. Vale la pena notare che i combattenti francesi, arrivati in Ucraina appena un mese fa, hanno preso parte per la prima volta al respinto degli attacchi aerei nemici", si rende noto su Facebook l'Aeronautica militare ucraina.



Almeno due persone - un adulto e un bambino - sono rimaste ferite in seguito ai massicci raid russi contro le infrastrutture del gas e dell'energia in tutta l'Ucraina, ha reso noto il ministro dell'Energia Herman Halushchenko, secondo cui nell'attacco è stato colpito anche un edificio residenziale nella regione di Poltava.



Il ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu ha confermato il 6 febbraio che i primi Mirage 2000-5 promessi a Kiev erano arrivati in Ucraina. I jet fanno parte di un pacchetto di aiuti militari annunciato dal presidente francese Emmanuel Macron nel giugno 2024, che comprendeva l'addestramento dei piloti. Macron non ha rivelato il numero totale di aerei che la Francia fornirà.



Il Mirage 2000, un caccia supersonico di quarta generazione, fu presentato per la prima volta dalla Dassault Aviation negli anni '70. La variante Mirage 2000-5, introdotta nel 1999, è dotata di un'avionica aggiornata, di migliori capacità di combattimento aria-aria e aria-terra e di un sistema avanzato di sensori e controllo. Lo schieramento dei Mirage 2000 segna un passo significativo nella strategia di difesa aerea dell'Ucraina, che continua a rafforzare le proprie capacità contro i continui attacchi russi.