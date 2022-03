Ucraina: Mantovani (Veronafiere), impatto pesante su export

VERONA - "Le preoccupazioni sono molte, credo che l'impatto lo vedremo già a partire dalle prossime ore, tra oggi e domani".



Così il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani, con una riflessione sulle conseguenze causate al settore agroalimentare dall'aggressione russa in Ucraina. "C'è sicuramente - ha spiegato - un problema di tensione sui prezzi delle materie prime, non solo quelle energetiche, ma anche quelle che contribuiscono a far sì che la nostra filiera alimentare possa svilupparsi.



Pensiamo a commodities come il grano e la soia". "Dall'altra parte - ha aggiunto - c'è tutto il tema energetico che sta impattando anche sull'agricoltura, ma non solo sul primario. E credo che anche il nostro export avrà contraccolpi pesanti. Basti pensare che noi esportiamo in Russia più di un miliardo di euro di valore e di questo export quasi il 40% è rappresentato dal settore vinicolo. Un comparto per noi strategico, anche per la provincia di Verona". "Perciò - ha concluso - l'impatto è davvero importante e l'auspicio è che si trovi una soluzione in tempi non troppo lunghi, in modo da ripristinare uno stato di diritto dentro il continente e regolare meglio le relazioni che si sono sempre sviluppate senza ricorrere a venti di guerra".



De Castro, enormi ripercussioni su filiera agricola

"Questi venti di guerra e questa crisi mettono a tutti grande preoccupazione, non soltanto sul drammatico impatto umano, ma anche sulle ripercussioni economiche e agroalimentari". Lo ha detto l'eurodeputato Paolo De Castro, già presidente della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, ed ex ministro per le Politiche agricole, intervenendo a Verona al Summit internazionale per i 60 anni della Pac. "Ricordiamoci - ha osservato - che Ucraina e Russia fanno insieme il 30% di produzione di cereali al mondo, quindi se questa crisi non finisce in fretta le ripercussioni per la filiera agroalimentare saranno enormi".



"E - ha concluso - non saranno legate solo all'aumento inevitabile dei prezzi, che è già una conseguenza del rincaro dell'energia più che dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Ci auguriamo che si riesca a trovare una via d'uscita".