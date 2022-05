Ucraina, l'Onu conferma morte di almeno 3.459 civili

MONDO - L'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani conferma la morte di 3.459 civili e il ferimento di 3.713 a causa della guerra in Ucraina dallo scorso 24 febbraio. Tra le oltre 3.400 vittime, almeno 238 bambini. Nel precedente bilancio l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha sottolineato che i numeri reali sono molto più alti, "perché le informazioni provenienti da alcuni luoghi dove si stanno svolgendo intense ostilità sono ritardate e molte notizie di vittime civili devono ancora essere confermate.

Ciò vale, ad esempio, per gli insediamenti di Mariupol (Oblast' di Donetsk), Izyum (Oblast' di Kharkiv) e Popasna (Oblast' di Luhansk), dove ci sarebbero stati numerosi morti e feriti tra i civili". L'Onu ha aggiunto che la maggior parte delle vittime civili sono state causate da bombardamenti di artiglieria pesante e lanciarazzi multipli, nonché missili e attacchi aerei.