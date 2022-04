Ucraina, incriminati e rilasciati attivisti di Memorial fermati in Piazza Rossa

MONDO - Gli attivisti russi Oleg Orlov, fra i fondatori di Memorial, e Irina Galkova, ex dipendente di Memorial Internazionale, sono stati fermati e rilasciati dopo essere stati incriminati per violazione delle norme sulle proteste e per aver screditato le forze armate. Il loro fermo è avvenuto sulla Piazza rossa di Mosca.

Orlov esibiva un cartello con la scritta: "Urss, 1945 = il Paese che ha sconfitto il fascismo. Russia, 2022 0 il Paese del fascismo vittorioso". Il 9 maggio, giornata della Vittoria in Russia, proprio sulla Piazza Rossa è in programma la tradizionale parata per ricordare la vittoria delle forze sovietiche sulla Germania nazista. I preparativi per la parata sono già in corso. E sulla Piazza Rossa già è stata montata la tribuna d'onore. Sia il Centro per i diritti umani di Memorial, di cui Orlov è stato Presidente, che Memorial internazionale sono stati chiusi dalle autorità.