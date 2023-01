Ucraina: "Guerra ha creato più grande campo minato al mondo"

UCRAINA - La guerra ha creato in Ucraina un campo minato di 250.000 chilometri quadrati. Lo afferma il primo ministro ucraino Denys Shmyhal. "Attualmente è il più grande campo minato del mondo", ha detto all'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap in un'intervista pubblicata oggi. L'area minata, secondo Shmyhal, equivale a oltre il 40% della superficie totale dell'Ucraina. "Non solo rende difficile per le persone viaggiare, ma causa anche gravi interruzioni nell'agricoltura, che è una delle nostre industrie principali", ha affermato. Le aree residenziali dei civili sono state le più colpite. "La Russia sta prendendo di mira le infrastrutture in aree densamente popolate", ha sottolineato Shmyhal.