Ucraina, giovedì parte la Carovana per la Pace

PADOVA - La rete italiana #StopTheWarNow, composta da 180 associazioni della società civile italiana invita i rappresentanti dei media al momento di partenza nazionale della quinta edizione della Carovana per la Pace nazionale per l'Ucraina, il 30 marzo 2023 alle 9:00 in Prato della Valle a Padova, lato S. Giustina. Partiranno 30 mezzi con 150 volontari per portare 20 generatori di corrente e un totale di 20 tonnellate di aiuti umanitari, "insieme - spiegano in una nota i promotori - ad un messaggio di nonviolenza e pace nelle zone assediate dell'Ucraina, ad un passo dal fronte della guerra. Raggiungeranno la missione permanente dei volontari a Mykolaiv". Sono previsti gli interventi di Giampiero Cofano, coordinatore della Rete Stop the war now, Francesca Benciolini, assessora alla Pace del comune di Padova, Marco Mascia, direttore del Centro per i Diritti Umani dell'Università di Padova.