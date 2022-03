Ucraina: Ferriere Nord, domani ripresa attività in tutt'Italia

UDINE - Dopo il riavvio alle 16 di ieri della produzione dell'acciaieria "Ferriere Nord" del Gruppo Pittini di Osoppo (Udine), domani torneranno a lavorare a Osoppo anche i laminatoi e riprenderà a pieno ritmo l'attività in tutti gli stabilimenti, Verona e Potenza comprese. Lo si è appreso oggi da fonti vicine all'azienda.

Il Gruppo il 25 febbraio scorso aveva disposto il blocco degli impianti a caldo in tutti e tre gli stabilimenti in Italia per far fronte a un improvviso e cospicuo rincaro del costo del gas, aumentato del 40% in una sola notte. Il fermo dunque era dovuto alla necessità di non perdere troppo nell'arco di un brevissimo tempo, hanno spiegato le stesse fonti.

In generale, la situazione dell'acciaio al momento è di notevole sofferenza in relazione ai costi in aumento per le materie prime, e specialmente per il gas. La crisi ucraina, rispetto a questo, ha ovviamente comportato ulteriori problemi".