Ucraina, Fedriga: "Sul tavolo l'ipotesi dei governatori come commissari dell'accoglienza"

TRIESTE - "In Conferenza delle Regioni abbiamo un incontro con il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, con il quale stiamo scrivendo l'ordinanza per vedere le competenze delle Regioni rispetto all'emergenza Ucraina". "Sarà una competenza condivisa tra le Regioni: l'ipotesi è che i presidenti delle Regioni siano commissari e le Prefetture ovviamente per quanto riguarda l'accoglienza, che mi auguro possa essere molto diversa dall'accoglienza tradizionale che conosciamo".

Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro a Trieste.

"Stiamo parlando di persone che scappano dalla guerra - ha precisato - persone che oltretutto non chiedono neanche lo status di rifugiato (solo tre in Fvg l'hanno chiesto su tutti gli arrivi), ma vogliono tornare ai loro paesi liberi". Per quanto riguarda il tracciamento dei positivi Covid e possibili isolamenti, ha concluso Fedriga, "dobbiamo mettere in atto misure preventive: su questo ci sarà un confronto con il capo della Protezione civile, perché serve anche un intervento degli organismi nazionali per fare questo tipo di attività".