Ucraina, Fedriga: "Partite le missioni di Protezione Civile dall'hub Palmanova"

TRIESTE - "L'hub della Protezione civile di Palmanova è stato individuato come centro di coordinamento per gli aiuti che vengono portati alla popolazione in guerra e i volontari della Protezione civile sono già impegnati in due missioni, partite nel primo pomeriggio, per garantire supporto logistico e l'approvvigionamento di materiale sanitario alla popolazione nei territori in prossimità del confine Ucraino".

Lo ha annunciato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante un'informativa sull'emergenza Ucraina in Consiglio regionale.

"È partito oggi da Palmanova il primo carico di materiale sanitario alla volta del confine romeno per dare sostegno e conforto ai profughi che stanno lasciando l'Ucraina. Ci stiamo inoltre organizzando per portare in Slovacchia il centro di smistamento come richiestoci dal Dipartimento nazionale in coordinamento con quello europeo". Lo ha precisato il vicegovernatore della Regione Fvg con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi dalla centrale operativa di Palmanova. "A bordo di quattro camion messi a disposizione dalla Ceccarelli group - spiega Riccardi - sono stati caricati medicinali e dispositivi farmaceutici raccolti in questi giorni tra le regioni; la nostra sede è stata individuata quale hub nazionale del centro di smistamento del materiale proveniente da tutta Italia e che, di volta in volta, verrà inviato nei luoghi che saranno indicati dal Dipartimento nazionale.

Quello dei convogli partiti oggi da Palmanova sarà un viaggio non facile; sappiamo di affidare questi carichi a professionisti di grande qualità che sono sia i nostri tecnici della Protezione civile nonché il personale della ditta friulana che ha messo a disposizione parte dei convogli e degli autisti, ai quali va il mio ringraziamento". Per un carico che ha preso il via dalla centrale operativa, ce n'è un altro che si sta allestendo in queste ore. "Ci stiamo preparando - conclude Riccardi - per la partenza di una colonna formata da uomini e mezzi che andranno ad allestire una struttura di smistamento in Slovacchia, poco fuori dal confine ucraino, destinata ai flussi di profughi. Siamo in attesa di ricevere il via libera dal Dipartimento nazionale che si muove in coordinamento con il meccanismo della Protezione civile europea".