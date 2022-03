Ucraina, Confartigianato Veneto: "Serve piano economico"

VENEZIA - "Serve un piano economico a 360 gradi che argini l'impatto della guerra in Ucraina che rischia di avere conseguenze sul nostro sistema economico molto più larghe e strutturali di quanto abbia causato il Covid anche nelle sue fasi più acute di blocco della mobilità". Lo afferma Roberto Boschetto presidente di Confartigianato Imprese Veneto.

"Il cosiddetto decreto 'Ucraina' - prosegue - contiene alcune misure per arginare il dirompente fenomeno del caro energia. Apprezziamo lo sforzo del Governo nel limitare i danni per le nostre imprese che, anche se non definibili come 'energivore', fanno di gas, elettricità e carburante le principali materie prime per produrre beni ed erogare servizi". "Quello che preoccupa - sottolinea - è l'iter burocratico scelto per il nostro credito d'imposta.

Avremmo preferito strumenti fluidi come quelli previsti per i settori dell'agricoltura e della pesca, cioè un credito d'imposta 'secco' del 20% calcolato sulla spesa per l'acquisto di carburante consumato nel primo trimestre 2022. Per noi invece ci sono calcoli necessari per dimostrare l'effettivo aumento dell'energia che speriamo non portino a diverse interpretazioni, generando intoppi".