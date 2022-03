Ucraina: come Schindler, l'azienda in Polonia che ospita profughi

JESOLO - Centinaia di autotrasportatori sfollati dall'Ucraina dopo lo scoppio della guerra sono alloggiati in Polonia nella sede di una ditta internazionale di cui è socia la Asolo Tir, dell'imprenditore di Jesolo (Venezia), Matteo Bergamo. Dell'operazione di salvataggio dei profughi, che ricorda quella compiuta durante l'olocausto, dall'industriale tedesco Oskar Schindler, ha parlato il 'Corriere del Veneto'.

"La situazione è in continuo divenire - spiega Bergamo all'ANSA -: Daniel, il mio socio polacco, domenica ha iniziato a ospitarli al rientro da varie missioni in Europa. La sede è a 200 km dal confine con l'Ucraina. Ovviamente, mano a mano che si è sparsa la voce sono arrivati anche moglie e figli e a quel punto la sede della ditta non è stata più sufficiente.

Così abbiamo reperito delle stanze di albergo e anche appartamenti". In Italia, nel frattempo, è partita una gara di solidarietà con i beni di prima necessità: "Le aziende per le quali effettuiamo trasporti continuano a chiamarci per offrirci materiale e anche l'associazione albergatori di Jesolo ci ha messo a disposizione materassi, coperte e cuscini. In origine dovevo partire sabato con un Tir, ma ne abbiamo già riempito un secondo. Serviranno 18 ore per giungere a destinazione: per domenica sera contiamo di recapitare tutto a queste persone che si trovano in così grande difficoltà, sfollate con le loro famiglie".