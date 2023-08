Ucraina, bombe su teatro e ateneo a Chernihiv: 6 morti tra cui una bimba

KIEV - C'è anche una bambina di sei anni tra i sei morti di un attacco missilistico russo, condotto sul centro di Chernihiv, in Ucraina. Lo riferisce il ministero degli Interni ucraino, aggiungendo che la madre della piccola è rimasta ferita ed è in ''gravi condizioni''. I feriti sono stati 37 tra cui 11 minori. Danneggiati un teatro e l'università nel centro città.

''Oggi un missile russo ha colpito il cuore di Chernihiv. Una piazza, un'università e un teatro'' twitta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che ''questo è ciò che significa vivere accanto a uno Stato terrorista''. Il leader ucraino, in visita in Svezia, ha, quindi, accusato la ''Russia ha trasformato un normale sabato in un giorno di dolore e perdita. Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso una persona cara''. Zelensky esorta il mondo a resistere al terrore russo" e a ''fornire all'Ucraina ulteriori strumenti per tutelare vite".

MOSCA INTERCETTA MISSILE UCRAINO

Le forze armate russe hanno intercettato un missile lanciato dai militari ucraini sulla Penisola di Crimea. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca parlando di un S-200 abbattuto dai sistemi di difesa aerea e spiegando che non ci sono vittime, né danni.

Intanto le forze armate di Kiev dichiarano di aver ''abbattuto 15 droni Shahed'' di fabbricazione iraniana lanciati nelle prime ore di oggi da Mosca. In totale, sono stati 17 gli attacchi lanciati contro l'Ucraina con droni dalla Russia da nord, dalla regione di Kursk, precisa una nota diffusa dal ministero della Difesa di Kiev.

Mosca denuncia, inoltre, che una base aerea della regione di Novgorod nel nordovest della Russia, è finita nel mirino di un attacco di un drone ucraino. Secondo il ministero della Difesa russo, la difesa aerea è intervenuta stamani per abbattere il drone ed è scoppiato un incendio nell'aeroporto militare che ha danneggiato un velivolo. Non ci sono notizie di vittime. Non ci sono informazioni indipendenti sull'entità dei danni né ci sono reazioni ufficiali da parte di Kiev mentre da ormai 18 mesi prosegue il conflitto in Ucraina scatenato dall'invasione russa.

LA MOSSA DI PUTIN

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov, responsabile dell'operazione militare in Ucraina, nel quartier generale di Rostov sul Don, nella Russia meridionale. Lo riferisce il Cremlino senza specificare quando è avvenuto l'incontro, ma dicendo che Putin ha ascoltato i rapporti di Gerasimov e di altri comandanti militari. ''Vladimir Putin ha tenuto una riunione presso la sede del gruppo militare operativo speciale a Rostov sul Don'', si legge nella nota del Cremlino. L'agenzia di stampa Ria Novosti ha diffuso sui social un video che mostra Putin scendere da un'auto di notte e stringere la mano a Gerasimov, che lo conduce poi all'interno di un edificio.