Ucraina, bombardamenti russi nel Donetsk

UCRAINA - Due civili sono morti e 9 sono rimasti feriti nei bombardamenti avvenuti ieri nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale. Lo riferisce il governatore dell'Oblast di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, secondo il quale una persona è stata uccisa a Klishchiivka e una a Torske. Inoltre, altri quattro civili uccisi dalle truppe russe durante l'occupazione sono stati trovati nei villaggi liberati di Dibrova e Ozerne. Lo riporta il Kyiv Independent.



IL REPORT DEGLI 007 GB - L'annuncio di un nuovo piano di Mosca indica che la Russia sta compiendo un grande sforzo per rafforzare le proprie difese nella regione occupata ucraina di Luhansk, tale da "scoraggiare potenzialmente qualsiasi rapida controffensiva ucraina". A sostenerlo è l'intelligence britannica, nell'ultimo rapporto sulla situazione sul terreno divulgato dal ministero della Difesa di Londra.



"Il 19 ottobre - vi si legge - il fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha affermato che il suo team di ingegneri sta costruendo un'estesa "Linea Wagner" fortificata di difese nell'oblast di Luhansk occupata dai russi e ha pubblicato una mappa che rivela l'entità prevista del progetto. Le immagini mostrano una linea di difese anticarro e sistemi di trincea di nuova costruzione a sud-est di Creminna. Se i piani sono estesi così come indicato da Prigozhin, l'opera probabilmente punta ad integrare il fiume Siversky Donetsk nella zona difensiva, seguendo in parte la linea di controllo del 2015. Il progetto lascia pensare che la Russia stia compiendo uno sforzo significativo per preparare in profondità le difese dietro l'attuale prima linea, in modo da scoraggiare qualsiasi rapida controffensiva ucraina".