Ucraina: bimbo 'suona' bastoncino di legno e canta brano patriottico, è virale

UCRAINA - 'Oy, u luzi chervona kalyna', 'nel prato il viburno rosso'. Un celebre brano patriottico dell'Ucraina che ora, in questo inferno di guerra, è diventato una 'hit' cantata da tutti, soldati e civili, adulti e bambini, per fare coraggio a tutto il Paese. In un video pubblicato dal canale Ucraine Now, destinato a diventare virale, un bimbo di circa tre anni 'imbraccia' un bastoncino di legno a mo' di chitarra e canta, in un giardino, con enfasi e convinzione, le parole patriottiche del brano, commuovendo chi lo guarda.



In Ucraina, il viburno e le sue bacche sono il simbolo della nazione, perché simboleggiano la casa e la terra natale, il sangue e le radici familiari. "Oh nel prato il viburno rosso ha calato il capo/ Perché la nostra gloriosa Ucraina si è intristita. Forza! Noi alziamo il viburno rosso/ e facciamo sorridere la nostra Ucraina -recita il brano- I nostri volontari sono attesi da un ballo sanguinoso/ Devono liberare i fratelli ucraini dalle catene nemiche/Forza! Liberiamo i nostri fratelli/ e facciamo sorridere la nostra Ucraina".