Ucraina: artisti russi si ritirano da Biennale Arte Venezia

VENEZIA - La Russia non parteciperà alla 59/a Biennale dell'Arte di Venezia, edizione 2022, per il forfait da parte degli artisti Alexandra Sukhareva e Kirill Savchenkov assecondati dal curatore Raimundas Malaauskas, a causa del conflitto innescato da Mosca contro l'Ucraina.

La notizia è stata data sui social, rilanciata dai quotidiani specializzati e locali e confermata stamane dalla stessa Biennale. "Non c'è posto per l'arte quando i civili muoiono sotto il fuoco dei missili - ha scritto su Istagram Sukhareva taggando per la condivisione Savchenkov - quando i cittadini dell'Ucraina si nascondono nei rifugi e quando chi protesta in Russia viene ridotto al silenzio".

"Poiché sono nata in Russia - aggiunge -, non presenterò il mio lavoro al Padiglione della Russia alla Biennale di Venezia". Da parte sua, in piena solidarietà, il curatore Malaauskas ha rassegnato le proprie dimissioni esprimendo "ammirazione e gratitudine" ai due artisti "con i quali ho lavorato - aggiunge - per sviluppare il progetto". "Tuttavia - sottolinea - non posso lavorare su questo progetto alla luce dell'invasione militare della Russia e del bombardamento dell'Ucraina . Questa guerra è insostenibile sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista emotivo". Da parte sua l'Ucraina ha invece confermato la propria partecipazione alla Biennale dell'Arte di Venezia.