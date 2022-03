Ucraina: arrivati a Venezia i primi profughi

VENEZIA - Sono arrivati oggi a Mestre i primi tredici profughi in fuga dal conflitto bellico in Ucraina. Si tratta di persone che hanno trovato rifugio presso familiari già residenti in provincia di Venezia, giunte in Italia con mezzi propri.

I rifugiati hanno contattato per mezzo dei parenti la Caritas, che a sua volta si è messa in moto con Ulss 3 per predisporre i tamponi per verificare la loro eventuale positività al Covid. L'azienda sanitaria ha spiegato che il protocollo regionale prevede che nei giorni successivi all'ingresso nel Paese, gli ospiti debbano fornire la documentazione del caso per ottenere l'eventuale Green pass e, se non vaccinati, gli sarà offerta la possibilità di farlo presso i centri autorizzati.

In queste ore Ulss 3 ha anche preparato tre brochure per i richiedenti asilo, sui comportamenti da seguire in caso di positività o negatività al virus. I documenti sono stati inviati ai mediatori linguistici del Comune di Venezia, per essere tradotti in ucraino.