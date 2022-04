Ucraina, armi da 35 Paesi. Russia vieta l'ingresso a leader Ue

MONDO - Armi da oltre 35 Paesi: è l'impegno emerso dalla conferenza internazionale per l'Ucraina convocata dal ministero della Difesa britannico. I Paesi riuniti in videoconferenza hanno assicurato un allargamento del sostegno militare a Kiev, anche esplorando nuovi mezzi per rafforzare le forze armate ucraine nel lungo periodo, si legge in una nota del ministero della Difesa, che cita un aumento dei sistemi di difesa aerei e marittimi, veicoli corazzati e artiglieri, addestramento e supporto logistico.

Londra non ha precisato la quantità delle forniture di armi, limitandosi a far sapere che si sono impegnati oltre 35 Paesi. Intanto la Russia, in risposta alle sanzioni imposte dall'Unione Europea, vieta l'ingresso al Paese ai leader Ue. Lo annuncia il ministero degli Esteri di Mosca. "Le restrizioni - si legge sul sito del ministero - riguardano la leadership dell’Unione Europea, inclusi i commissari e i capi delle strutture militari dell'Ue, nonché la maggioranza dei deputati del Parlamento europeo che appoggiano la politica antirussa. Nella lista nera in risposta alle sanzioni sono inclusi anche i funzionari, rappresentanti dei governi e dei parlamenti di alcuni Paesi membri dell'Ue, nonché personaggi pubblici e i rappresentanti dei media, responsabili personalmente della promozione delle sanzioni illegali antirusse, che incitano a sentimenti russofobici, violando i diritti e le libertà della popolazione di lingua russa".