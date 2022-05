Ucraina, Angelina Jolie in visita a sorpresa a Leopoli

MONDO - L'attrice e regista Angelina Jolie è arrivata a sorpresa nella città di Leopoli, in Ucraina. La star, che è Inviato Speciale dell'Unhcr, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, è entrata in un caffé della città con un look 'minimal' e senza dare nell'occhio: i capelli raccolti, pantaloni larghi e un enorme zaino.

Ma è stata subito 'paparazzata' dagli avventori del bar che l'hanno ripresa, come mostra un video diffuso dal canale ucraino Ukraine Now. La Jolie, accortasi si essere ripresa, ha sorriso e salutato i clienti, firmando autografi.