Ucraina, 007 Usa: "Russia si assicura vantaggio nell'Est"

MONDO - Le forze russe si stanno assicurando un vantaggio sul terreno nell'Ucraina orientale, dove agiscono tenendo conto degli errori commessi durante le prime fasi dell'invasione del Paese, con un migliore coordinamento di attacchi aerei e terrestri e cambiamenti dal punto di vista logistico e delle linee di rifornimento. A fornire la valutazione parlando con la Cnn sono stati due funzionari statunitensi a conoscenza diretta delle valutazioni dell'intelligence americana.

Gli Stati Uniti, sostiene ancora l'emittente nel riferire la valutazione, non si aspettano inoltre che i nuovi sistemi d'arma forniti di recente alle forze ucraine, incluso il sistema di lancio multiplo di razzi Himars, cambino immediatamente la situazione sul campo, in parte perché hanno portata e numero di razzi limitati per evitare che possano essere lanciati in territorio russo, in parte perché le forze russe sono state in grado di distruggere alcune delle nuove armi fornite dall'Occidente, inclusi gli obici M777, nel corso di attacchi mirati.