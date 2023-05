Ucciso in rissa al bar, fermato presunto assassino

BELLUNO - Un uomo è in carcere a Belluno, in stato di fermo, per l'omicidio, con una coltellata al petto, del 53enne Antonio Costa. Il delitto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Fener di Alano (Belluno). La posizione di una seconda persona è al vaglio di Carabinieri ed inquirenti. In carcere ci sarebbe un cittadino dominicano - avrebbe ammesso le proprie responsabilità - che dopo una lite al Kangur bar, dove era in corso una festa con danze latino americane, avrebbe colpito il 53enne all'estero del locale per poi allontanarsi con l'arma del delitto. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, attraverso testimonianze e immagini di videosorveglianza, nel locale si è scatenata una lite, probabilmente a causa di un complimento a una ragazza. Lo scontro è poi degenerato all'esterno del locale con l'uccisione di Costa, residente a Fener.

Il coltello era della vittima

La dinamica del delitto di Fener, nel Bellunese, è emersa oggi durante l'interrogatorio dell'assassino reo confesso. L'uomo ha ammesso il delitto dicendo che il coltello è stato estratto dal 53enne Antonio Costa nel corso di una lite. L'uomo ha disarmato Costa, e impugnato il coltello lo ha usato per colpirlo con un solo fendente al petto. L'omicida si è poi allontanato ma è stato presto individuato e bloccato; agli investigatori ha consegnato l'arma, e ha fatto le prime ammissioni sulle proprie responsabilità Motivo della lite e del successivo accoltellamento sarebbero stati degli apprezzamenti pesanti che Costa aveva rivolta ad una donna presente nel Kangur bar dove era in corso una serata di ballo latino americano. Il fermato - secondo una nota della Procura della Repubblica di Belluno - è ora nella carcere di Baldenich di Belluno in attesa dell'udienza di convalida del provvedimento restrittivo da parte del Giudice per le indagini preliminari Il Pm ha disposto l'esame autoptico sul corpo della vittima.

LEGGI ANCHE