Ucciso di botte da sconosciuti davanti alla figlia mentre appendeva luci di Natale in giardino

CHICAGO - Erano in giardino ad appendere le luci di Natale, papà e figlia, quando degli sconosciuti hanno fatto irruzione nella loro proprietà e hanno massacrato di botte l’uomo davanti alla piccola. Una tragedia inspiegabile quella avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato a Chicago, nel quartiere popolare di Gage Park. Un padre di 49 anni è stato picchiato brutalmente da almeno due persone, che lo hanno colpito violentemente con oggetti in testa.

Ad assistere alla scena è stata la figlia della vittima, una ragazzina di 14 anni, che ha iniziato a gridare, a chiedere aiuto, non sapendo cosa fare. Il vicino di casa, udendo le urla, è corso in aiuto dell’uomo, rimasto sanguinante a terra dopo l’aggressione. Ma ormai era troppo tardi. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha portato col 49enne in ospedale, in condizioni critiche, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sulla tragedia, che ad ora non trova spiegazioni, è stata aperta un’inchiesta.

