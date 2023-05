Ucciso con una coltellata in pieno petto fuori dal locale

ALANO DI PIAVE (BELLUNO) - Tragedia nella notte nel bellunese, al locale Kangur bar alla stazione di Fener, in comune di Alano di Piave. Accoltellamento alla mezzanotte tra sabato 6 e domenica 7 maggio: sul posto l'elicottero da Treviso e i soccorsi immediati, ma per la persona ferita non c'era più nulla da fare. Un uomo, italiano di mezza età, sarebbe stato colpito con una coltellata in pieno petto. L'arma del delitto al momento non è stata ritrovata. Sulla scena del crimine sono accorsi i carabinieri, coordinati dai comandanti delle stazioni di Quero Vas e di Feltre. Sul posto il magistrato di turno, Alberto Primavera, e il medico legale, Antonello Cirnelli di Portogruaro.

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Feltre, che nella notte hanno ascoltato in caserma alcuni testimoni.