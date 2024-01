Ucciso con un taglio alla gola, locale chiuso per due mesi

UDINE - Il questore di Udine, Alfredo D'Agostino, applicando l'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha disposto, "per gravissimi motivi di ordine e sicurezza pubblica", la sospensione per sessanta giorni della licenza di somministrazione e di pubblico spettacolo del locale da ballo di Udine, dove la notte di Capodanno è stato ucciso un uomo. Ezechiele Mendoza Gutierrez, 31enne, nato in Italia ma di origini dominicane, è stato ucciso da Anderson Vasquez Dipres, reo confesso, cittadino dominicano di 34 anni, che lo ha colpito alla gola con un bicchiere rotto.



Al provvedimento di sospensione della licenza per un periodo superiore rispetto a quello ordinariamente indicato dalle norme, si è giunti tenendo conto dei pregressi provvedimenti emessi dall'autorità di pubblica sicurezza nel corso del 2017, 2020 e 2022, sempre a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e per i precedenti eventi che vi sono accaduti, di rilevanza anche penale. "Il provvedimento - si legge nella nota della Questura - non è diretto a punire il gestore del locale, che nel caso di specie non risulta però aver attivato le iniziative di competenza e più opportune per ridurre il rischio per la sicurezza nel suo locale, anche se naturalmente ne subisce le conseguenze negative di carattere economico, ma ha finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".